Messina, Gioveni: “240 nuovi posti negli asili nido, mancano 9 giorni alla scadenza dell’avviso ministeriale”

“Ben 240 nuovi posti negli asili nido di Messina entro il 30 maggio! L’Amministrazione sta sfruttando la possibilità data dal Governo attraverso il Decreto Ministeriale n. 79 del 30 aprile 2024?” A chiedere lumi con insistenza e di aderire a questa possibilità data dai Ministeri dell’Istruzione e dell’Economia è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che spiega l’urgenza di presentare entro e non oltre le ore 18,00 del 30 maggio prossimo l’adesione o la candidatura del Comune di Messina all’avviso ministeriale pubblicato nell’ambito del PNRR.

“Alla Città Metropolitana di Messina – spiega Gioveni – sono stati assegnati 5 milioni e 760 mila euro per realizzare nuovi asili nido o attraverso la realizzazione di nuove strutture oppure riconvertendo edifici pubblici già esistenti. Per questo nuovo Piano per asili nido – prosegue il consigliere – è stato utilizzato un costo parametrico di 24.000 euro a nuovo posto per le nuove costruzioni, gli ampliamenti o le riconversioni che prevedono demolizioni e ricostruzioni di edifici non già destinati ad asili nido, e di 20.000 euro a nuovo posto nel caso di riconversioni di edifici esistenti non già destinati ad asilo nido, per un totale di 240 posti”.

“E’ una occasione quasi unica ed irripetibile questa – insiste l’esponente di FdI – perché se da un lato è vero che sarà aperto a breve giro un nuovo asilo nido a villaggio CEP che si aggiunge a quelli di Camaro, Giostra, San Licandro e Lupetto Vittorio di viale Europa, dall’altro, nonostante le strutture sembrano essere sufficienti, di fatto non lo sono se si guarda ai posti disponibili per i quali purtroppo, visto il crescente aumento delle istanze che ogni anno le famiglie presentano nel mese di maggio, la Messina social city si trova costretta a formulare delle graduatorie per gli inserimenti, escludendo purtroppo tanti altri aventi diritto. Peraltro – aggiunge ancora Gioveni – occorre sempre ricordare che sui posti negli asili nido vige ancora il vecchio trattato di Lisbona del 2000 col quale era stato stabilito a livello europeo che deve essere data copertura negli asili nido al 33% dei bambini di età fino ai 36 mesi; trattato che poi è stato confermato da una legge dello Stato nel 2017 col decreto n. 65, che oltre a parametrare questa percentuale a livello nazionale ha anche fissato come metodo il perseguimento di un riequilibrio territoriale. Si proceda quindi senza indugio visto che mancano 9 giorni alla scadenza – conclude il capogruppo di FdI – visto che su circa 9600 bambini messinesi fino a 3 anni di età dovremmo coprire più di 3000 posti negli asili nido cittadini, mentre invece in atto sono solo 124, ossia l’1% rispetto alla soglia minima del 33%”.

