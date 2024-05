Messina, 18 aziende e oltre 150 studenti al Career Day 2024 del ChiBioFarAm

StrettoWeb

Si è svolto ieri presso l’Aula Magna “V. Ricevuto” del Polo Scientifico di Papardo il Career Day 2024, organizzato dal Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, in collaborazione con UCT Orientamento e Placement di Ateneo e Sicindustria Delegazione Messina. La finalità dell’evento è stata quella di offrire a studentesse e studenti, laureate e laureati dei Corsi di Studio (CdS) incardinati presso il Dipartimento, un’occasione di confronto con il mondo del lavoro, rappresentato dalle Aziende con le quali l’Ateneo collabora nei diversi ambiti scientifici.

Dopo i saluti inaugurali del Prorettore al Diritto allo studio, Prof. Antonino Germanà, della Direttrice di Dipartimento, Prof.ssa Nunziacarla Spanò e del Presidente di Sicindustria Messina, Dott. Pietro Franza, la Prof.ssa Ivana Bonaccorsi, Delegata al Placement del Dipartimento, ha presentato i percorsi di studio triennale, magistrale e post-lauream che caratterizzano l’offerta didattica del ChiBioFarAm. Presenti in sala i referenti delle 18 aziende che hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare alla giornata e a presentare le peculiarità delle loro aziende, i rappresentanti degli Ordini Professionali e numerosi studenti interessati ad ascoltare le presentazioni degli importanti brand presenti.

Molti dei relatori hanno evidenziato il forte legame con il territorio e con l’Ateneo di Messina e l’importanza di eventi di networking capaci di avvicinare il mondo economico e produttivo a quello accademico, in modo da infondere fiducia alle giovani generazioni di laureate/i che possono trovare l’occasione per costruire un brillante futuro professionale in Sicilia. Nella sessione pomeridiana, il foyer dell’Aula Magna si è popolato di oltre 150 studenti e laureati che hanno avuto la possibilità di incontrare, in colloqui one-to-one, i responsabili delle risorse umane delle aziende.

