Messina, il “baciamano” di Cipolla a De Luca: “ecco cosa è successo”

StrettoWeb

Sta destando scalpore un foto di Palmira Mancuso, nota giornalista di Messina e leader regionale di + Europa, con il consigliere comunale Ciccio Cipolla che “bacia le mani” di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà. Mancuso scrive sui social: “da siciliana mi vergogno. E Ismaele La Vardera non ha nulla da dire sul baciamano ? Domani si presenterà a qualche cerimonia per il 23maggio? Non indignatevi. Usate il voto il prossimo 8 e 9 giugno. Sostenete il futuro. E chi è veramente libero si sganci da tutto questo”.

Cipolla: “ecco cosa è successo”

“Tutti sanno il rapporto di stima e di amicizia che mi lega a Cateno De Luca. Mi trovo mio malgrado costretto a dover chiarire quanto accaduto alla luce delle strumentalizzazioni che ne stanno seguendo. Stamattina a margine della conferenza stampa ho tentato di avvicinarmi a Cateno De Luca per salutarlo come stavano facendo in tanti“, è quanto scrive sui social il consigliere comunale, Ciccio Cipolla. “Non ci sono riuscito e spontaneamente mi è venuto il gesto di dargli comunque un bacio. Un gesto pulito, spontaneo, segno solo di affetto e di cura nei confronti di una persona per cui nutro grande stima. Adesso, accostare questo gesto spontaneo ad altro ( atto di sottomissione mafioso in stile il padrino) così come qualche pseudo giornalista ha fatto e sta facendo è vergognoso e qualifica la persona stessa autrice di questo vile accostamento. Mi confronterò con il mio legale di fiducia”, conclude Cipolla.

Cateno De Luca contro Mancuso

In un comizio in vista delle elezioni europee a Villafranca Tirrena, Cateno De Luca è stato categorico: “la foto la sottoporrò ai miei legali. Mancuso deve spiegare se fa la giornalista o la leader di partito. Lei è stata continuamente bocciata dagli elettori ogni volta che si è candidata”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.