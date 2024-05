StrettoWeb

“Continuiamo a rafforzare i servizi delle nostre società partecipate con 5 nuove assunzioni in Amam Spa, perché investire in nuove risorse significa potenziare e offrire sempre più servizi alla città. un passo importante per garantire un futuro migliore per tutti“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Auguro ai nuovi assunti buon lavoro e sono consapevole che questo contribuirà in modo tangibile a rendere AMAM SpA ancora più efficiente”, conclude Basile.

