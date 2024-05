Il Granillo si rifà il look, lavori in corso: il viaggio di StrettoWeb allo stadio, tra nuovi seggiolini e non solo | FOTO

StrettoWeb

Comunque andrà, la stagione della Fenice Amaranto si conclude domani, a Siracusa, con la finale playoff. Quella davanti ai propri tifosi, invece, è già finita da qualche settimana. E così, nel periodo di pausa estivo, il Granillo si può far bello per la prossima annata e per il futuro. In questi giorni, infatti, lo stadio principale di Reggio Calabria è interessato da numerosi lavori, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo.

StrettoWeb, infatti, ha effettuato un vero e proprio “viaggio” nell’impianto, dove è prevista innanzitutto la riqualificazione dei seggiolini in Tribuna coperta e nelle Curve Nord e Sud. Si tratta di circa 20 mila seggiolini da sostituire. Alcuni, obsoleti e usurati, sono già stati smontati. Sempre in Tribuna coperta verrà poi installato un nuovo ascensore e delle nuove pedane per rivoluzione e rendere più agevole l’area disabili.

Dietro la gradinata, come si può vedere sempre dalle immagini della gallery, è stata scavata una parte di terreno. Si tratta dei lavori di efficientamento energetico, con una nuova illuminazione. Le quattro torre-faro verranno rimosse e sostituite da due torre-faro, a cui aggiungere dei bracci nelle due Curve e delle lampade nella Tribuna coperta.

Dopo i lavori di qualche anno fa con i seggiolini personalizzati della vecchia Gradinata, dunque, ora i lavori importanti riguardano soprattutto gli altri settori e l’efficientamento energetico, per rendere l’impianto disponibile ad ospitare anche eventi internazionali.

Oltre alle immagini all’interno del Granillo, il viaggio di StrettoWeb si è spostato anche dietro la Curva Sud, nella Piazzetta della Pace, dove sono in corso i lavori per la struttura sportiva “Palloncino” (fondi PNRR) e per la Piscina Comunale (5 milioni di euro con “Sport e Salute”). Cominciati ormai diverso tempo fa, hanno dei tempi stimati di un paio di mesi.

