“Il Grande Venerdì di Enzo” per la prima volta a Messina

Martedì 28 maggio, alle ore 10, nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca di Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione de “Il Grande Venerdì di Enzo”, portfolio review nazionale organizzata da ADCI, l’Art Directors Club Italiano che riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria. All’incontro, presente il Sindaco Federico Basile insieme all’assessora Liana Cannata, parteciperà la Local Ambassador Art Director’s Club Italia Caterina Mittiga.

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, avrà luogo venerdì 31 maggio presso la sala “E-si-sto” di Villa Dante, dalle 16.30 alle 21. Sarà un’occasione di incontro e confronto in memoria e in onore di Enzo Baldoni, il giornalista freelance assassinato in Iraq, ma di mestiere pubblicitario copywriter, che usava ogni venerdì aprire il proprio studio alle ragazze e ai ragazzi desiderosi di intraprendere la professione.

L’appuntamento permetterà agli aspiranti creativi di incontrare alcuni professionisti del settore creativo italiano e avere con loro un colloquio, per confrontarsi e ricevere preziosi consigli per migliorare. Il Grande Venerdì di Enzo è una giornata speciale nella quale direttori creativi provenienti da agenzie di tutta Italia offrono la loro disponibilità per analizzare i portfolio di nuovi talenti e di freelance.

