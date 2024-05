Forte terremoto in Calabria, grande paura a Cirò

StrettoWeb

Una forte scossa di terremoto si è verificata questa sera, venerdì 24 maggio alle ore 19:35 in Calabria. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 4 con epicentro a Cirò, nel Crotonese. Il sisma si è prodotto ad una profondità di 23km. Non ci sono al momento segnalazioni di danni a persone o cose.

Stop ai treni

Dalle ore 19:38 a causa di terremoto con epicentro a Cirò la circolazione ferroviaria in via precauzionale è sospesa sulla linea Sibari – Crotone – Catanzaro Lido tra Cariati e Strongoli. Sono in corso i necessari accertamenti da parte dei tecnici di RFI per consentire la ripresa della regolare circolazione. Seguiranno aggiornamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.