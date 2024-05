Europee, Tajani: “Forza Italia è l’unica che può condizionare le scelte di Bruxelles”

StrettoWeb

“Il voto dato a Forza Italia alle Europee è un voto utile per il Paese”. E’ quanto afferma, il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, intervenendo oggi a un’iniziativa elettorale ad Alba. “Forza Italia è l’unica forza politica in grado di condizionare le scelte di Bruxelles attraverso il Partito Popolare Europeo, per questo il voto più utile è quello dato al nostro simbolo”, rimarca Tajani.

“In questo momento – ha detto ancora Tajani – quasi nessuno parla di cosa si decide a Bruxelles, ma bisogna pensare che a Bruxelles si decide l’80% delle leggi italiane, che non sono altro che l’applicazione di norme europee. Quindi è importante essere lì e contare. Per questo Forza Italia insiste sui contenuti e non parla male di nessuno. Vogliamo essere presenti in Europa sapendo di avere un ruolo fondamentale, perché nessuna forza politica italiana in Europa può svolgere il ruolo che svolge Forza Italia all’interno del Ppe”, conclude la nota.

