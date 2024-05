Europee, lo studio: “solo un giovane su venti segue i talk”

StrettoWeb

Solo un giovane su 20 segue i talk show politici più blasonati e questo non più di 15 minuti per trasmissioni che spesso durano anche più di tre ore. È il dato che emerge da una ricerca commissionata dal quotidiano Libero a OmnicomMediaGroup. I dati parlano chiaro: il profilo medio delle trasmissioni è mediamente over 50. Secondo la ricerca l’audience di molti talk è aumentata, in particolare Giovanni Floris, Lilli Gruber, Paolo Del Debbio, Corrado Formigli, David Parenzo, Mario Giordano, ma il pubblico dei millennial è residuale. Per esempio, “Otto e mezzo” vede gli under 25 sul 3/4% di share mentre gli over 55/65 sfondano il 9%; per “DiMartedì” under 25 al 3% e over 55 quasi al 9%; “Dritto e Rovescio” ha i giovani quasi al 4% e i senior al 10%; “Piazzapulita” fa il 2.5/3% tra i 20/24 anni e il 7% tra gli over 55; “Fuori dal coro” supera il 4% tra i millennial ed è al 7% tra i più vecchi.

“I politici, consapevoli del gap, rimediano coi social media, con la Meloni che posta foto coi suoi gatti o lodando i giovani italiani che hanno successo nel mondo sia dello sport ma anche in generale o Salvini che su TikTok gira video con il ragazzo di colore recordman nei palleggi con la testa – commenta Klaus Davi, analista per il quotidiano – ma siamo lontanissimi da azioni di comunicazione attivate da politici Usa o Uk che sul target specifico realizzano campagne mirate. Su TikTok, il più “young” dei social, sono presenti quasi tutti i big, con la premier Meloni, Salvini e Conte tra i più attivi ma ci sono anche Calenda, Renzi mentre sembra che Elly Schlein l’abbia abbandonato. Pure Berlusconi era sbarcato sulla piattaforma cinese. Tuttavia, a parte un exploit di utilizzo durante le campagne elettorali, si è poi sempre notato un forte calo nei periodi “normali”. Insomma, siamo lontani dalla spregiudicatezza di Tony Blair che si faceva massacrare dai ragazzacci di Mtv o di Barack Obama che passò alla storia perché pulì interamente una casa in un reality dedicato a giovani coppie in cerca di abitazioni”.

