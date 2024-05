Europee, Mantineo: “dobbiamo riportare la pace in Europa”

StrettoWeb

“Dobbiamo riportare la pace in Europa, dobbiamo restituire all’Unione Europea la sua vocazione e ai giovani la speranza di un futuro sereno”. Ad affermarlo è Antonino Mantineo, candidato messinese alle Europee per la lista “Pace Terra Dignità” che domani (23 maggio) dalle 20,30 alle 21,30 incontrerà i giovani in via I Settembre n. 165, a Messina, per confrontarsi su un tema più che mai attuale: “dal sistema di guerra alla politica di Pace e Nonviolenza”. All’incontro interverranno anche Antonio Mazzeo, l’imam Mohamed, il pastore della Chiesa valdese di Messina Francesco Sciotto, il gesuita Felice Scalia, Alessia Alessi e Mariella Urzi dell’associazione Tenda della Pace e Carmelo Chitè del Movimento pro-Palestina.

“La Pace – ha affermato Mantineo – non è solo l’assenza di guerra, è un bene irrinunciabile che va costruito instaurando rapporti non antagonistici tra gli Stati ed educando i singoli e le comunità al rispetto reciproco. La via della Pace è difficile da percorrere ma l’Europa non può evitare di incamminarsi lungo questa strada e impegnarsi perché tra Ucraina e Russia e in Medio Oriente cessino le ostilità”.

