Europee, domani De Luca in tour in provincia di Catania

Farà tappa a Catania giovedì 30 maggio il Camper della Libertà che vedrà il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca alle 9,30 in visita al Mercato Piscaria, prima di tenere alle 10.30 una conferenza stampa al Ritrovo Prestipino Cafè, via Etnea n.38.

Il federatore della lista Libertà si sposterà quindi alle 12 al “Mercato Fera O Luni”.

Alle 17 sarà a Giarre per presenziare ad un incontro al Sicilia Hotel Spa.

Previsto intorno alle 18,15 ad Aci Trezza un comizio in Piazza Verga e subito dopo alle 19,30 un altro ad Acireale in Piazza Garibaldi

Conclusione della serata alle 21 a Sant’Agata Li Battiati dove è in programma un incontro al Teatro Verga, in via dello Stadio, 19.

