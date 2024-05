Europee, Ciocca (Lega): “Tajani non all’altezza della presidenza della Commissione europea”

StrettoWeb

“Questa Europa in 15 anni non ha determinato le condizioni per far cresce la nostra economia. Queste politiche europee stanno ingessando la crescita del nostro Paese. Serve una rivoluzione europea e non può passare da una conferma di Ursula Von Der Leyen”, così Angelo Ciocca, eurodeputato Lega e candidato nella circoscrizione Nord Ovest, nel corso del Tg Plus di Cusano Italia Tv condotto da Aurora Vena.

“Neanche Tajani sarebbe all’altezza del compito. È chiaro che tra Ursula Von Der Leyen e un italiano, sto con Tajani. Questo però non vuol dire che saremmo disposti a votare Draghi”, conclude Ciocca.

