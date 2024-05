Europee, Cateno De Luca: “se eletto non vado in Europa, ecco perchè”

StrettoWeb

“Se eletto, in Europa non ci vado. Lo ripeto, sono candidato per portare voti al progetto, alla lista Libertà, non per andare in Europa. Io voglio fare il sindaco di Sicilia”. E’ quanto ha affermato ad “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 Cateno De Luca, sindaco di Taormina, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà.

“Noi vogliamo fare un’Europa delle regioni e dei popoli, come la voleva don Luigi Sturzo. Ciò che noi vogliamo è una diplomazia comune che adesso non si riesce a fare. Come è possibile pensare di realizzare gli Stati Uniti d’Europa?”, rimarca De Luca. “Il mio obiettivo è arrivare al 20% in Sicilia. Parlando delle Europee, noi siamo dati al 4,2%”, conclude De Luca.

