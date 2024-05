Elezioni, Castelli in Piemonte: “Libertà cresce sempre di più”

StrettoWeb

“Che bella giornata in giro per Torino, tra la gente, con i nostri candidati alle regionali in Piemonte. Grazie a sostenitori e militanti che ci stanno seguendo ovunque e ci stanno trasmettendo una carica pazzesca. Libertà cresce sempre di più”, è quanto afferma il presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, candidata alle elezioni europee in tutta Italia. “Il segreto è solo uno: parliamo con sincerità e trasparenza alla gente. Raccontiamo cosa stanno facendo il governo nazionale e Bruxelles contro l’Italia e spieghiamo il nostro programma. Senza promesse ma con concretezza. Sanità: così come l’Ue ha messo fuori dal patto di stabilità le spese per le armi, allora noi pretendiamo che anche le spese per la sanità siano messe fuori dai vincoli di bilancio”, rimarca Castelli.

“Per noi è più importante la vita degli italiani. Stateci accanto e aiutateci a far conoscere sempre di più il progetto Libertà. Non fermiamoci, scendiamo in piazza, facciamo banchetti, volantinaggio. Non risparmiamoci”, conclude Castelli.

