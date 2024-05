Europee, l’appello di De Luca ai siciliani: “ridatemi fiducia, possiamo cambiare la Sicilia”

StrettoWeb

“Grazie Catania! Che bell’accoglienza! È stato bello incontrare una platea caratterizzata da grande partecipazione ed entusiasmo. Un ringraziamento speciale a Ludovico Balsamo, Marco Rubino e Davide Vasta per il loro impegno e supporto”, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà. “Mi sono candidato in tutta Italia perché i movimenti civici, le stelle del firmamento della Libertà, mi hanno affidato questo compito. Ho accettato la sfida e Sud chiama Nord si è presa la responsabilità economica, organizzativa e politica del progetto”, rimarca De Luca.

“Il nostro sogno è portare in Europa un progetto che parte dalla Sicilia, con uomini e donne liberi al Parlamento Europeo e far crescere il nostro progetto politico. Il risultato di questa sfida ci permetterà di riconfermare la nostra leadership. Questo appuntamento delle Europee non è fatto per Cateno De Luca, ma è per il nostro progetto politico. Il mio appello va ai 500 mila siciliani e siciliane che hanno investito il loro voto su Cateno De Luca: rifatelo. Insieme possiamo cambiare la nostra terra e portare la nostra voce in Europa“, conclude De Luca.

