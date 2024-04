Zecchino d’Oro, i casting arrivano in Sicilia: due tappe nell’isola. Come fare per iscriversi

StrettoWeb

Continua il giro per l’Italia dello Zecchino d’Oro, alla ricerca dei giovani talenti che avranno la possibilità di esibirsi nella 67ª edizione della tradizionale kermesse canora. Dopo varie tappe, tra cui anche quella calabrese di inizio febbraio, i casting arrivano in Sicilia. Saranno due le città, nelle prossime settimane, che permetteranno a giovani talenti isolani di farsi vedere per strappare un prestigioso posto nel concorso tv: Palermo e Letojanni (Messina).

Il primo appuntamento, nel capoluogo, è per venerdì 10 e sabato 11 maggio. Più precisamente al Centro Commerciale Forum di Palermo. Il giorno dopo, domenica 12, l’approdo a Letojanni, in provincia di Messina. Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 gli orari delle due giornate. L’iscrizione è gratuita e anche abbastanza facile: si effettua semplicemente scegliendo la tappa di interesse all’interno del sito ufficiale dello Zecchino d’oro. I candidati potranno scegliere uno dei brani presenti nella playlist ufficiale del casting, che si trova sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano. Lì figurano tantissime canzoni storiche e più recenti della kermesse canora. Si potrà scegliere un brano, tra i tanti, con cui poi esibirsi durante il casting e fare una bella impressione a chi sarà deputato a scegliere.

