Reggina, la Fenice vince in casa del Real Casalnuovo e consolida i playoff

La Fenice Amaranto torna a vincere in trasferta dopo due mesi, quando arrivò la rimonta a Licata. La squadra di Trocini batte il Real Casalnuovo degli ex Reggina Sarno e Reginaldo in trasferta: decide nel finale una rete di Barillà. Così Mungo e compagni consolidano i playoff: a quattro giornate dal termine, sono otto i punti in più della sesta in classifica. La matematica degli spareggi è praticamente ad un passo.

La partita

Il primo tempo è equilibrato e porta in dote un giusto pari senza reti. Approccio migliore degli amaranto, mentre nella seconda parte esce fuori la squadra campana, che ci prova in varie occasioni. Le azioni pericolose non sono tantissime, lo 0-0 è risultato tutt’altro che inaspettato. Nella ripresa, invece, la squadra di Trocini parte di nuovo meglio, alza i giri del motore e col passare dei minuti si fa sempre più pericolosa, soprattutto con capitan Barillà, il quale ci prova varie volte, trovando il portiere preparato. Al 75′, però, dopo le prove del gol, il vantaggio arriva davvero, dopo una mischia in area che porta il centrocampista reggino a mettere dentro di testa a un passo dalla porta, spalancata per l’uscita del portiere. Non c’è una grande reazione da parte del Casalnuovo, che si rende pericoloso soltanto nel finale, a ridosso del recupero e anche nell’extratime. La compagine campana trova però Martinez e l’imprecisione come ostacoli principale: quasi a tempo scaduto, infatti, Croce sbaglia un clamoroso rigore in movimento, sparando il pallone altissimo. Finisce così.

Il tabellino

Marcatori: 76’ Barillà

Real Casalnuovo (3-5-2): Rossi; Sosa (81’ Ruggiero), A. Cannavaro (68’ Castellano), Croce; Piga, Bucolo, Carnevale, Pinna (80’ Vivacqua), Di Corato; Sarno, Reginaldo (68’ Pezzi). A disposizione: Viola, Camorani, M. Cannavaro, Sgambati, Caropreso All. Esposito

La Fenice Amaranto (4-3-3): Martinez; Martiner, Girasole, Adejo, Cham; Mungo, Barillà (86’ Zanchi), Perri (80’ Belpanno); Provazza (73’ Lika), Bolzicco (60’ Rosseti), Renelus (56’ Porcino). A disposizione: Velcea, Ingegneri, Zucco, Marras All. Trocini

Arbitro: Micele Buzzone (Enna). Assistenti: Andrea Gentilezza (Civitavecchia), Andrea Scionti (Roma 1)

Note – Ammoniti: Provazza, A. Cannavaro, Mungo ; Recupero: 0’pt, 5’st; Spettatori: dato non comunicato.

