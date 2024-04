Fenice, Trocini: “obiettivo minimo, non è ciò che la città merita. E sul cuore a Ripepi…”

StrettoWeb

“Non è l’obiettivo che la città merita, è quello minimo. Siamo a un passo dalla matematica ed è giusto ogni tanto goderci la vittoria, anche per qualche sorriso. Si poteva gestire diversamente il finale? Non è facile quando si va in casa della quinta, è parola esagerata. A parte gli ultimi minuti non abbiamo rischiato, avevamo di fronte una signora squadra, su un campo piccolo”. Così mister Trocini alla fine del match vinto dalla Fenice Amaranto in casa del Real Casalnuovo.

Poi il tecnico parla dei rapporti con Pellegrino: “se per me una cosa è in un certo modo e se per lui è in un altro, ci può stare. Arrivano però momenti in cui metti davanti la squadra, per stare sereni, e questo lo abbiamo fatto tutti quanti”. Non manca il passaggio sul cuore a Ripepi sui social: “quello che è successo qualche giorno fa è spiacevole, ho fatto un guaio non volendo. Conferma? Loro sanno chi sono io, vedremo a fine anno”.

