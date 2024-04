Fenice, Pellegrino: “sono sicuro che il prossimo anno sarà quello della Reggina”

StrettoWeb

“Il futuro di Pellegrino, Bonanno e Trocini? Tutti in discussione”. Così Pellegrino a Radio Febea al termine del match vinto in casa del Real Casalnuovo. Il Ds della Fenice ha commentato il successo e si è proiettato al futuro: “mi piace guardarlo con ottimismo, dopo quanto accaduto in questi ultimi giorni. Vorremmo serenità”.

“Confermo – ha aggiunto – che la nostra ambizione resta vincere il campionato e quanto fatto fino ad oggi ci dà indicazioni per quello che verrà. Sono sicuro che il prossimo anno sarà quello della Reggina“.

