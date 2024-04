Serie D, bagarre in zona playoff: risultati e classifica. E a Trapani è grande attesa…

StrettoWeb

In attesa del big match di stasera tra Trapani e Siracusa (se i granata vincono sono matematicamente in Serie C), nel pomeriggio è sceso in campo il girone I di Serie D per la 34ª giornata. Con il riposo di Vibonese, la Fenice Amaranto ha potuto accorciare a -8 dalla squadra di Caffo, battendo a domicilio il Real Casalnuovo, che rischia di perdere i playoff, scavalcato dal Sant’Agata e agganciato dal Ragusa, vittoriose contro Licata e Portici. Acireale agguantato dall’Akragas nel recupero. In coda il Castrovillari batte il San Luca.

Risultati Serie D girone I, 34ª giornata

Canicattì-Igea Virtus 4-1

Castrovillari-San Luca 2-1

Real Casalnuovo-La Fenice Amaranto 0-1

Sant’Agata-Licata 3-0

Akragas-Acireale 1-1

Ragusa-Portici 4-0

Classifica Serie D girone I

Trapani 79 Siracusa 69 Vibonese 63 La Fenice Amaranto 55 Sant’Agata 48 Acireale 47 Real Casalnuovo 47 Ragusa 47 Canicattì 42 Igea Virtus 41 Akragas 39 Licata 37 Sancataldese 34 Portici 31 Locri 28 San Luca 26 (-1) Castrovillari 16 (-1) Gioiese 7 Lamezia Terme 0

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.