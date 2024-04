Lazzaro, l’ANCADIC: “criticità e potenziali pericoli a Riace Capo”

StrettoWeb

“La frazione Riace del Comune di Motta San Giovanni necessita di un intervento per rimuovere alcuni potenziali pericoli e inconvenienti igienico sanitari determinati dalla copiosa vegetazione spontanea e arbustiva anche secca che si è sviluppata in via delle Sirene che oltre a determinare un inconveniente igienico sanitario è fattore di innesco incendi, già verificatesi tempo addietro come testimoniano i segni lasciati dalle fiamme sui resti degli arbusti delle piante interessati dal fuoco”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“Nel sito recintato sotto quota rispetto alla strada statale Ss 106 e alla strada comunale via delle Sirene si registra anche la presenza di materiale da demolizione edilizio e porzioni di asfalto stradale nonché buste contenenti rifiuti urbani, al momento non meglio identificabili. Il sito in questione è divenuto habitat ideale per la proliferazione di insetti ratti, veicolo di diffusione di malattie infettive, che spesso invadono le aree cortilizie e le abitazioni”.

“L’accesso al vecchio tratto stradale senza sbocco è stato chiuso con l’apposizione trasversale alla strada di una catena posta all’altezza di meno di un metro dal suolo tra l’altro non segnalata che determina pericolo per i conducenti dei veicoli, soprattutto quelli a due ruote che specialmente col buio intendono accedere a quest’area giacché la esile chiusura non è prontamente avvistabile, neanche di giorno per effetto della luce del sole e ciò può determinare la caduta dei conducenti dei veicoli a due ruote che accedono al sito”.

“Vi è di più. In data a noi non nota si è registrato il crollo parziale di un tratto del muro di sostegno in pietra della strada comunale sotto la quale si è creato un vuoto determinando un ulteriore pericolo per la circolazione veicolare e ciclopedonale essendo il tratto viario transitato anche dai mezzi delle autolinee private “Tripodi” e mezzi commerciali a servizio del paese che potrebbero determinare il crollo del tratto viario e la conseguenziale caduta nel vuoto”.

“Dallo stato di fatto secondo il referente dell’ANCADIC si ravvede l’urgenza di un solerte intervento di messa in sicurezza del sito in questione anche perché c’è il pericolo di caduta dall’alto visto il non adeguato serraggio tra i parapetti in muratura della strada comunale che potrebbe favorire la caduta delle persone in particolare ragazzi nel sottostante terreno situato a circa due metri dalla strada. Al riguardo si segnala che i parapetti sono stati realizzati ad un’altezza inferiore ad un metro dal suolo stradale e a circa due metri dal sottostante terreno e lo spazio tra un parapetto e l’altro è di circa 80 cm. Da qui la possibile caduta nel vuoto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.