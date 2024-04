Europee, De Luca denuncia: “operazione di cecchinaggio contro di noi”

StrettoWeb

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, seppur febbricitante, denuncia “l’operazione di cecchinaggio che stanno mettendo in atto nei nostri confronti. A quanto pare Palazzo Chigi sta valutando la. proposta di Rizzo di dimezzare le firme attualmente richieste a quota 37.500. Questa operazione non è per agevolare la partecipazione democratica ma per mettere in atto un’operazione di cecchinaggio“, rimarca De Luca.

“Se questo governo tiene davvero alla democrazia allora conceda a tutti i partiti l’esenzione della raccolta firme e inoltre abbassi la soglia di sbarramento al 2% o 3%. Questa sarebbe davvero democrazia. Se dobbiamo subire ennesimo colpo di lupara parlamentare lo diciamo chiaramente noi non ci stiamo”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.