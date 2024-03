L’Unical si prepara a celebrare i suoi dottorandi al PhD Day

StrettoWeb

Torna il PhD Day dell’Unical, la giornata interamente dedicata agli studenti dei corsi dottorali dell’ateneo. L’evento, in programma il prossimo 10 aprile dalle ore 9:00 presso l’Aula Magna “Beniamino Andreatta”, rientra nell’ambito del percorso Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) che ha portato l’Unical ad ottenere il premio della Commissione europea “HR Excellence in research” per la piena adesione dell’ateneo ai principi della Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per il reclutamento.

Dottorandi in prima linea

Dopo la prima edizione del 2023, che ha registrato grande partecipazione ed entusiasmo, anche quest’anno i dottorandi e le dottorande di tutte le aree disciplinari potranno confrontarsi presentando le loro ricerche alla comunità accademica e al territorio, con l’obiettivo di far conoscere il valore scientifico del percorso dottorale e far riflettere sui benefici generati nella società.

Dopo l’apertura dei lavori affidata al rettore Nicola Leone, la prima parte della giornata sarà dedicata a un forum di discussione, testimonianze e interventi. Gli ospiti di quest’anno sono Paola Tognini, ricercatrice in Neuroscienze presso il Centro di ricerca interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che terrà un intervento sul modo in cui il microbiota intestinale influenza il cervello umano, e Gabriella Greison, fisica, scrittrice, attrice teatrale e divulgatrice scientifica che interpreterà lo spettacolo “La donna della bomba atomica” tratto dal suo ultimo libro, edito da Mondadori.

PhD Competition

Nel pomeriggio, i dottorandi e le dottorande saranno protagonisti della PhD Competition, un’avvincente “gara” divisa in due sezioni: la Poster Competition in cui i concorrenti esporranno dei poster realizzati appositamente per il proprio tema di ricerca, e la Pitch Competition, ovvero una presentazione di pochi minuti degli studi condotti.

Il PhD Day si concluderà con la cerimonia di consegna delle pergamene ai dottori di ricerca del 36esimo ciclo e con la proclamazione dei vincitori delle due competizioni, valutati da una giuria di esperti in base alla loro capacità di comunicare in maniera divulgativa e coinvolgente il progetto di ricerca.

Si celebra con la torta di Iginio Massari

Prevista nel corso della giornata la degustazione della torta Uni-Kalaglyca, il dolce realizzato in esclusiva dal Maestro Iginio Massari per il PhD Day Unical. Per ulteriori informazioni sulla manifestazione è possibile consultare la sezione dedicata o scrivere a phd-day@unical.it. L’intera comunità accademica è invitata a partecipare.

