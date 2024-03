Striscia la notizia in Calabria: a Vibo fotocopie in libertà e servizi particolari

StrettoWeb

Striscia la notizia torna in Calabria, con Luca Abete. L’inviato del programma di Canale 5 è andato a verificare di persona le modalità di acquisto al Tribunale di Vibo Valentia, dove è possibile effettuare fotocopie, ma anche acquistare altri oggetti, senza che venga rilasciato il regolare scontrino. La persona in borghese mandata in “avanscoperta” da Abete viene indirizzata a un negozio di tabacchi nel sottoscala della struttura, in cui gli acquisti vengono effettuati in nero.

Non solo fotocopie. Anche evidenziatori, cioccolate, snack, accendini, gomme da masticare, sigarette, patatine e persino il servizio di “noleggio toga”, per chiunque – tra gli Avvocati – si dimenticasse la toga prima dell’udienza. Il noleggio costa 5 euro. A presentarsi sul posto è direttamente Luca Abate, che indossa la toga mentre parla con la commessa dietro il banco. Quest’ultima, con alcuni scontrini in mano, nega l’evidenza, nonostante i video registrati parlino chiaro.

