Lo sfottò tra Atalanta e Brescia chiama in causa il… Catanzaro | FOTO

Il calcio è sfottò, da sempre e per sempre. Lo vediamo alle nostre latitudini, tra le due squadre dello Stretto, ma anche tra squadre calabresi e siciliane. Lo vediamo anche a livello nazionale, come si può notare dalle recenti eliminazioni in Champions League. Una delle storiche rivalità italiane è, tra le altre, quella tra Atalanta e Brescia. A tal proposito circola un’immagine, su web e social, in cui i bergamaschi prendono in giro i bresciani chiamando in causa il… Catanzaro.

E cosa c’entra il Catanzaro, penserete voi? La frase è chiara: “Prima di lamentarci della sfiga Liverpool, ricordiamoci che domani (oggi, ndr) c’è Brescia-Catanzaro”. Il riferimento è al sorteggio di Europa League, che ha messo di fronte alla Dea – ai quarti di finale – la squadra favorita del torneo, i Reds di Klopp. E forse, ipotizziamo, per questo dovranno essere partiti gli sfottò dei rivali bresciani. La risposta nerazzurra non si è fatta attendere ed evidenzia le differenze ad oggi tra le due compagini: se una lotta per vincere l’Europa League, l’altra si trova in Serie B e anzi – pur combattendo in zona playoff – questa estate è retrocessa in Serie C sul campo, “salvata” (scherzo del destino) sempre da una calabrese.

