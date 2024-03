Russia: proteste contro Putin ai seggi, almeno 74 arresti

StrettoWeb

Proteste ai seggi in Russia contro Putin. Alle ore 12:00 si sono verificate lunghe code davanti i seggi elettorali nel centro di Mosca. Sulla via Arbat si era formata una coda di alcune centinaia di persone intorno a mezzogiorno, quando era in programma la protesta indetta da Navalny. Diversi media e social mostrano anche file in altri seggi, fra cui uno a San Pietroburgo. Lunghe file di elettori anche fuori dai seggi elettorali poste in diverse ambasciate russe all’estero, attorno a mezzogiorno.

Sono almeno 74 arresti in tutta la Russia, durante le proteste in occasione della giornata conclusiva delle presidenziali, sono state segnalate dall’ong Ovd-Info.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.