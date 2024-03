StrettoWeb

Attimi di paura questo pomeriggio a Reggio Calabria a causa di un incendio. A due passi dal centro, in Via Galileo Galilei, ha infatti preso fuoco un appartamento al primo piano di un palazzo della zona. Come si può vedere dalle immagini a corredo, sul posto i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.

Non si conoscono al momento altri dettagli. Seguiranno aggiornamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.