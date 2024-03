Meteo Messina, le previsioni per oggi venerdì 29 marzo

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Messina indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura nuvolosa che varierà tra l’11% e il 13%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +20,8°C e i +21,7°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, attestandosi tra i +20,2°C e i +21°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da direzione Sud – Sud Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Messina vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero raggiungere il 59%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +21,6°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai +20,9°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, diventando una brezza vivace con raffiche che potranno superare i 19 km/h.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +15,6°C. Il vento, proveniente sempre da direzione Sud – Sud Est, soffierà con intensità crescente, diventando una brezza tesa con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Messina indicano una giornata all’insegna della stabilità e delle temperature miti. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’aumento dell’intensità del vento nel corso della giornata, in particolare durante le ore pomeridiane e serali. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili a quelli di Venerdì.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +14.8° perc. +14° Assenti 7.7 SE max 7.6 Scirocco 61 % 1017 hPa 8 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° Assenti 8.4 SSE max 11.4 Scirocco 50 % 1018 hPa 11 poche nuvole +21.5° perc. +20.8° Assenti 8.6 SSE max 14.3 Scirocco 44 % 1017 hPa 14 nubi sparse +20.9° perc. +20.1° Assenti 14.7 S max 22.8 Ostro 43 % 1016 hPa 17 nubi sparse +17.1° perc. +16.3° Assenti 16.4 SSE max 25.3 Scirocco 57 % 1015 hPa 20 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 20.2 SSE max 32.9 Scirocco 56 % 1015 hPa 23 cielo sereno +15.7° perc. +14.9° Assenti 22.7 SSE max 39.2 Scirocco 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:21

