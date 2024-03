Messina, raccolta di viveri in occasione della Pasqua dell’Arbitro

StrettoWeb

“In occasione della Pasqua dell’Arbitro, lunedì 25 marzo alle ore 19.00 presso i locali della Sezione Arbitri di Messina, via San Sebastiano, Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari Santa Lucia del Mela, presiederà la Celebrazione eucaristica. In tale circostanza sarà effettuata una raccolta di viveri in favore di alcune famiglie bisognose seguite dal gruppo “Padre nostro … Padre di tutti””.

Così in una nota il responsabile del gruppo “Padre nostro…Padre di tutti” Andrea Pinesi in merito all’evento in occasione della Pasqua dell’Arbitro.

