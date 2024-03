Messina e la poesia, tutto pronto per l’evento “Messinversi”: il programma

StrettoWeb

Nella giornata di giovedì 21 marzo presso il Mercato Coperto Muricello, a largo la Corte Cailler, a partire dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 18:00 alle 24:00, si svolgerà “Messinversi”, un evento organizzato e promosso da un gruppo di cittadini per omaggiare la poesia nel giorno della sua festa mondiale. La giornata della poesia non solo onora i poeti, ma ha l’obiettivo di far rivivere le tradizioni orali dei recital di poesie, nonché di promuovere la lettura, la scrittura e l’insegnamento della poesia. In tutto il mondo si celebra la poesia attraverso vari eventi, come lettura di poesie e spettacoli.

Il programma

Questo il programma dettagliato della giornata:

Ore 10:30/11:30 – “Il potere segreto delle parole” (Laboratorio di Poesia con Marietta Salvo di “Ass. ARB”).

Cos’è la poesia? Cosa ci aspettiamo da essa? Lo scopriremo insieme. Ne afferreremo i lampi e i suoni. Ci faremo trasportare dal ritmo delle parole dei grandi Poeti e Poete, ne scriveremo di nostre. Scopriremo insieme come sperimentare i sentieri di sé, delle proprie emozioni, con la semplice compagnia di un taccuino e una biro.

Ore 16:00/00:00 – “Phoesie: Attraverso i Quattro Elementi” (Mostra curata da Bianca Savasta e allestita da Daniela Cannata e Giulia Moschella)

La mostra fotografica “Phoesie: Attraverso i Quattro Elementi”, condurrà il visitatore verso un’esperienza totale, in cui la potenza evocativa della parola e della fotografia dialoga con lo sguardo di chi osserva. In mostra, le opere di Stefania Mazzara e Stefano Marino condurranno il visitatore in un’esperienza evocativa attraverso i quattro elementi (acqua, aria, terra e fuoco). Questi costituiscono una mappa, divengono muse ispiratrici che la fotografia, in dialogo con la poesia, ascolta. Il percorso espositivo si apre attraverso un rito: abbandonare il proprio nome, il proprio passato, prenderne uno diverso, altro da sé; immergersi negli universi aperti dell’arte, osservare nuovamente la realtà, creare la propria.

Ore 18:00/18:30 – “Radici: Connessioni tra cielo e terra”: (Esperienza laboratoriale diretta da Alessandra Borgosano)

Siamo come alberi, radicati nella terra e aspiranti verso le stelle. Esistono da sempre connessioni ancestrali tra gli alberi e noi esseri umani. Attraverso questa esperienza laboratoriale si proverà a tornare “in noi”. Sì, a tornare, perché spesso quello che viviamo oggi ci porta ad uscire da noi, e a non renderci conto di essere sempre meno connessi con noi stessi, con la natura e le altre persone (l’altro da me). Noi siamo natura e siamo poesia. Questo è bene onorarlo, esplorarlo insieme. Eseguiremo degli esercizi/giochi che ci aiuteranno a tornare un po’ bambine/bambini, risvegliando quella voglia di esplorare e di conoscerSi.

Un incontro.

Tra terra e cielo

Tra me e te

Tra albero ed essere umano

Tra me e me.

La performance esplora la connessione fra gli elementi naturali e le sinergie che si formano dalla ricerca del bello.

Ore 19:00/20:00 – “Un’ora Insana” (con Anna Mallamo, Daniele Mircuda, Venera Leto, Marietta Salvo Mario Falcone e Francesca Panarello)

L’incontro sarà un’anti-celebrazione di una delle poetesse più libere e sovversive della letteratura italiana: la messinese Jolanda Insana, che ci ha lasciati nel 2016. La sua lingua impastata di magnogreco e di dialetto, la sua forza espressiva primordiale, la sua ricerca incessante sul lessico e sul significato (che fa a botte col significante, e poi lo bacia sulla bocca, anzi sulle bocche: è poesia potentemente orale e di comunità) saranno testimoniati – in un incontro “aperto” e rivolto a tutti – da chi l’ha amata e la ama, e porterà in dono la condivisione dei suoi versi, di ricordi personali, di suggestioni. Con possibili interventi da parte del pubblico.

Ore 21:00/21:30 – “ViTaLe” (con Lelio Naccari, Aurora Galtieri, Mario Parlagreco, Alessio Pettinato e la collaborazione di Sarah Lanza e Dario Naccari)

4 performer esploreranno la magia degli elementi naturali in poesia celebrando le sinergie che si formano dalla ricerca del bello attraverso le arti.

Ore 23:00/24:00 – “Anticipazione Slam Poetry”

In un’atmosfera carica di creatività e passione, il programma della giornata comprende una sessione di Slam Poetry, anteprima dell’ufficiale evento LIPS di Aprile. Si tratta del primo evento di questo genere a Messina. Si darà voce a emergenti e aspiranti slammer della nostra città. Ma cosa significa esattamente? Lo slammer, figura chiave di questa manifestazione, è il poeta contemporaneo e popolare che, con versi incisivi e ritmi serrati, crea una connessione tra scrittura e performance, dando vita a una produzione artistica nata dalla strada, proprio come il rap. Ituoigelatinipreferiti, in collaborazione con The Messineser:

Chiederanno ai visitatori di registrare alcune frasi che fanno parte di un unico componimento poetico. Per registrare le frasi, servirà entrare in un gruppo telegram creato per l’occasione. Una volta finita la Giornata, metteranno insieme i file prodotti per creare un unico podcast. Lasceranno anche alcune indicazioni specifiche relative alla creazione di un suono da realizzare all’interno del luogo. Si tratterà di una vera e propria camminata dentro il Muricello.

Durante il corso della manifestazione sì svolgeranno tre performance musicali a cura di: Gianluca Fontanaro e Luca Risitano, Gabriele Amante e Chiara Caravella con alcuni brani di famosi cantautori italiani. Tra i due Interventi anche quello di Padre Lucio Scalia che suonerà uno strumento molto particolare: l’handpan.

Ringraziamo per la partecipazione attiva alla realizzazione dell’evento: il Comune di Messina; l’Assessore alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità Liana Cannata; Il Mercato Coperto Muricello; Istituto Comprensivo “Battisti – Foscolo” e Alessandra Minniti; L’Associazione “ARB”; Michelangelo Billè; Alessandro Carrozza e Stefy Saffioti.

