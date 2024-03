Messina, c’è la DATA della fine dei lavori di via Don Blasco: “opera complessa”

StrettoWeb

I consiglieri comunali di Messina che partecipano alla prima commissione, presieduta da Salvatore Papa, si sono recati in visita al cantiere di via don Blasco. L’ingegnere Antonio Rizzo, il Rup dell’opera, in sopralluogo al cantiere di via Santa Cecilia, è stato chiaro: “i lavori sulla via Don Blasco si completeranno entro l’anno”.

Gioveni: “lavoro complesso”

“Oggi con la Commissione lavori pubblici abbiamo visitato il cantiere della strada di collegamento di via Don Blasco, proprio perché non vogliamo lasciare nulla al caso. Davvero complesso il lavoro che interessa l’attraversamento del sottopasso di via Santa Cecilia, con un notevole abbassamento della quota strada per consentire il transito dei mezzi pesanti; operazione questa che prevede anche la realizzazione di un impianto di sollevamento delle acque in caso di allagamenti. Questo tratto dovrebbe essere ultimato a giugno per poi passare alla demolizione e alla ricostruzione della campata a ridosso del cavalcavia”, è quanto ha affermato il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni.

