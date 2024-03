Messina, Alessandro Russo torna in consiglio comunale al posto di Croce: “impegno totale per la città”

StrettoWeb

Alessandro Russo, del Partito Democratico, subentra a Maurizio Croce nel consiglio comunale di Messina. Poco fa, si è svolta la seduta in cui è stata discussa la delibera di surroga. Ricordiamo che Croce, esponente di Forza Italia, si è dimesso dopo l’arresto delle scorse settimane.

Russo: “darò tutto per Messina, da parte mia ci sarà un impegno massimo”

“Torno a sedere in Consiglio Comunale con lo spirito di sempre, la passione di sempre e la voglia di fare bene per la nostra Messina. Grazie ai tanti che in questi mesi mi sono stati vicini con affetto, sostegno e incoraggiamento”, è quanto afferma Alessandro Russo. “Darò tutto per Messina, da parte mia ci sarà un impegno massimo. Questo è un momento difficile e la città ci guarda. Dico grazie anche al sindaco che oggi mi onora della sua presenza, non era un fatto dovuto e mi fa piacere la sua presenza qui”, conclude Russo.

