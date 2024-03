Lucano: “Meloni è fascista e vi spiego il perchè”

StrettoWeb

“La Meloni è di destra ed è fascista, queste parole per me si equivalgono, non c’è differenza. Il fascismo si evince dalla sua storia. Non ha mai rinnegato. E anche per quella che è l’esperienza di questo governo rispetto a tante cose“. Lo ha dichiarato Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e candidato alle prossime Europee come capolista al Sud per l’Alleanza Verdi Sinistra, intervistato dal giornalista Klaus Davi durante il suo web talk YouTube KlausCondicio.

“Penso alle deportazioni in Albania, alle loro politiche sull’immigrazione per cui gli esseri umani vengono considerati come un peso non come una opportunità ed esseri umani da titolare. Penso al cinismo e alla poca attenzione che ci sono stati per il dramma di Cutro”, conclude Lucano.

