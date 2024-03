Italia Viva, la messinese Dafne Musolino nominata responsabile per il Pnrr

StrettoWeb

“Nel condividere con Matteo Renzi la gioia per la fine della vicenda Consip che vede anche la condanna dei due carabinieri coinvolti nelle trame contro l’allora Presidente del Consiglio, vi faccio partecipi della mia nomina per quanto riguarda il PNRR, in attesa della definizione completa della squadra di governo del partito”. E’ quanto afferma la parlamentare di Italia Viva, Dafne Musolino.

“Vi ricordo che il tavolo 25 della Leopolda che ho avuto l’onore di presiedere riguardava proprio il PNRR. In tutta Italia stanno intanto partendo le affissioni recanti la scritta “Al Centro con Renzi” mentre sono in preparazione le liste per le prossime Europee. Ringrazio Matteo Renzi per la fiducia che mi concede su un settore tanto delicato e importante per il nostro paese“, conclude Dafne Musolino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.