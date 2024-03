Fenice scatenata, Akragas non pervenuta: al Granillo è goleada, finisce 5-1

StrettoWeb

Solo una squadra in campo questo pomeriggio al Granillo: la Fenice Amaranto. La squadra di Trocini reagisce bene al brutto stop di Vibo travolgendo nettamente per 5-1 un’Akragas praticamente mai scesa in campo. La compagine siciliana è spenta, senz’anima e motivazioni, forse ormai arresa alla possibilità di disputare i playoff (distanti 10 punti) e abbastanza tranquilla – ma fino a un certo punto – in ottica salvezza, con 5 punti sulla zona spareggi salvezza, quando alla fine del campionato mancano cinque giornate. Di motivazioni ne ha invece l’undici dello Stretto, che non può permettersi altri passi falsi in quanto rischierebbe seriamente di compromettere l’obiettivo minimo. Anche perché, il prossimo avversario, è proprio quel Real Casalnuovo che insegue.

La partita

In merito alla sfida, poco da dire. La gara è già indirizzata al quarto d’ora. Prima Renelus segna su servizio di Provazza, poi entra in gioco capitan Barillà che si scatena con una doppietta tra 17′ e 40′. Il primo tempo si chiude sul 3-0, ma poteva essere addirittura più largo per le tante occasioni create degli amaranto. Un leggero sussulto agrigentino si ha in avvio di ripresa, con Liga che accorcia le distanze. Ma è un sussulto, appunto, perché la Fenice si riordina e segna il poker all’ora di gioco con Girasole e poi un’altra rete ancora – la quinta – con Marras. Finisce così una partita mai in discussione, approcciata e gestita bene dal collettivo amaranto, che nelle ultime in casa si è dimostrato in feeling con il gol, in controtendenza rispetto alla grande fatica presente fino a qualche settimana fa.

Il tabellino

Marcatori: 11’ Renelus, 17’, 39’ Barillà, 47’ Liga, 67’ Girasole, 74′ Marras

La Fenice Amaranto (4-3-3): Martinez; Martiner, Girasole, Adejo, Cham; Mungo (75’ Simonetta), Barillà (81’ Zanchi), Perri (66’ Belpanno); Provazza, Bolzicco (74’ Rosseti), Renelus (69’ Marras). A disposizione: Velcea, Parodi, Kremenovic, Rana, All. Trocini

Akragas (4-3-2-1): Sorrentino; Puglisi, Fragapane (72’ Distefano), Rechichi, Caramanno (24’ Liga); Ruffino, Garufo (61’ Marrale), Sinatra (46’ Mannina); Casadidio (46’ Gonzales), Grillo; Litteri. A disposizione: Governali, Cipolla, Scozzari, Inserillo. All. Coppa.

Arbitro: Marco Menozzi (Treviso). Assistenti: Angelo Macchia (Moliterno), Enrico Antonini (Bassano del Grappa).

Note – Ammoniti: Mungo Recupero: 1’pt, 3’st Spettatori: 3.594 di cui 11 ospiti.

