Serie D, clamoroso in vetta: si fermano Trapani, Siracusa e Vibonese

Forse non è mai successo quest’anno: delle prime tre della classe, nel girone I di Serie D, non ha vinto nessuno. Pari per Trapani e Siracusa, sconfitta per la Vibonese. Questo ha detto il turno infrasettimanale prepasquale. La capolista viene fermata dal coriaceo San Luca, ormai grande con le grandi, mentre il Siracusa non va oltre lo 0-0 contro il Ragusa. Per la Vibonese, invece, sconfitta ad Acireale dopo il successo contro la Fenice Amaranto, che invece ha rifilato 5 reti all’Akragas.

Risultati Serie D girone I, 33ª giornata

Licata-Gioiese 4-0

Portici-Sant’Agata 1-1

La Fenice Amaranto-Akragas 5-1

Siracusa-Ragusa 0-0

Acireale-Vibonese 1-0

Igea Virtus-Casalnuovo 3-1

San Luca-Trapani 0-0

Sancataldese-Canicattì 0-0

Classifica Serie D girone I

Trapani 79 Siracusa 69 Vibonese 63 La Fenice Amaranto 52 Real Casalnuovo 47 Acireale 46 Sant’Agata 45 Ragusa 44 Igea Virtus 41 Canicattì 39 Akragas 38 Licata 37 Sancataldese 34 Portici 31 San Luca 26 (-1) Locri 25 Castrovillari 13 (-1) Gioiese 7 Lamezia Terme 0

