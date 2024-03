Reggina, la Curva Sud e i cori a Ballarino: “se vuoi stare qui, basta alibi…”

StrettoWeb

La Fenice Amaranto oggi ha ottenuto la vittoria più larga della stagione: un 5-1 che non ha lasciato scampo alcuno a un avversario, l’Akragas, non pervenuto. Eppure, l’attenzione maggiore non è stata sulla prestazione e sul risultato. E se dopo un 5-1 così le richieste sono altre, c’è da riflettere. Il riferimento è alla Curva Sud, che non ha esposto solo striscioni, ma ha anche rivolto cori nei confronti della società e nello specifico di Ballarino.

“Se vuoi stare qui, basta alibi”, hanno cantato gli ultrà nei confronti dell’imprenditore catanese. Il riferimento è soprattutto al marchio Reggina, così come fatto capire nel contenuto dello striscione. Ora che il marchio è libero, in sostanza, i tifosi non vogliono più sentire parole da parte della proprietà. Per la cronaca, giusto per far capire il clima, proprio in Curva oggi non c’erano neanche 500 persone. Una desolazione con pochi precedenti, anzi forse senza precedenti. E il turno infrasettimanale non c’entra, considerando i precedenti della domenica. Le foto nella gallery sono abbastanza eloquenti.

