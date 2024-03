EuroCup, la Reggio BiC perde anche la seconda gara

StrettoWeb

Arriva un’altra sconfitta per la Multiservice 5D Reggio BiC nella giornata d’apertura dell’Eurocup. La formazione reggina disputa una grande gara contro una delle favorite del girone, la quotata formazione francese della Serie A transalpina, Elan Chalon, dando filo da torcere per tutto il match all’avversario.

La partita

Un ottimo inizio per i ragazzi coach Antonio Cugliandro. Termina 18-16 alla fine dei primi dieci minuti, dove si è vista una Reggio Bic grintosissima come lo era nella gara di apertura contro l’altra favorita del raggruppamento, Amfiv di Vigo. C’è da evidenziare un ottima concentrazione e visione di gioco sviluppata durante il primo quarto. Il secondo quarto, invece, si chiude sul più 11 in favore dell’Elan Chalon. Nonostante gli assalti dei francesi, la Reggio Bic difende in tutti i modi per impedire un aumento del divario. Si va all’intervallo sul punteggio di 36-25 per i transalpini.

Il terzo periodo continua sulla falsa riga degli altri due ma si denota una maggiore fisicità in campo. Il conteggio dei falli ne è la fotografia, ma si è vista tanta grinta da entrambi i lati. Il parziale termina per 14-10 a favore dei transalpini ma con una Reggio Bic mai doma, sul risultato totale di 50-35. Nel quarto e ultimo tempo, si assiste ad un vero e proprio spettacolo di basket in carrozzina:, i padroni di casa a testa bassa riescono azione dopo azione a recuperare il gap che si era formato. E con azioni mirate e precise riescono a farsi sotto, nonostante le risposte dello Chalon. Capitan Sripirom e compagni le provano tutte, con un Likic a fare da gladiatore e non mollare mai e dare grinta ai suoi compagni. Lo sforzo non basta. Finisce 68-51 in favore dell’Elan Chalon, ma la Multiservice 5D può uscire a testa alta e soddisfatta di questo risultato, che si aggiunge alla gara di apertura.

Tenere testa a due compagini che vengono date per favorite del girone può solo essere una grande soddisfazione e dimostrazione di ciò che si è preparato per tutta la stagione. Appuntamento ad oggi(sabato 9 marzo) con la giornata conclusiva, si inizierà alle ore 9 con il match in programma tra Elon Chalon e Iberconsa Amfiv e a seguire i reggini si scontreranno alle 11:15 contro il Luc Lille.

