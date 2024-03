Ciclismo, salta anche il giro della provincia di Reggio Calabria? Moreno Argentin durissimo

StrettoWeb

Brutte notizie per il Giro della Provincia di Reggio Calabria. La nota corsa ciclistica che si dovrebbe disputare il prossimo 7 aprile potrebbe essere cancellata. A darne notizia è Moreno Argentin, campione degli anni 80′, vincitore di importanti corse a livello internazionale: “un anno fa veniva è stata annunciata la riesumazione della corsa reggina da parte del manager di lungo corso, nonchè presidente pro tempore della federazione ciclistica italiana Dagnoni ( il mandante), seguito dal capo delle capre, commissario permanente della lega ciclismo avv. Di Cintio ( l’esecutore). Questo annuncio si è già infranto nel nulla come tanti altri annunci nebulosi e senza costrutto da parte di questi due dirigenti del male”, è quanto scrive sul proprio profilo social Argentin. Da sottolineare che, a differenza dello scorso anno, le problematicità sono tutte all’interno del mondo del ciclismo e non nelle istituzioni locali che, anzi, sono vittime di quanto starebbe avvenendo.

“Nessuno vuole fare il Giro della Provincia di Reggio Calabria

“Udite udite il giro della Provincia di Reggio Calabria non ha ancora un organizzatore, nessuno vuole farlo. Se non c’è un organizzatore chi ha versamento i premi previsti da regolamento entro i 30 giorni prima dell’evento? Se non c’è un organizzatore, chi ha presentato le autorizzazioni agli enti competenti? Pertanto visti i precedenti adottati dalla federazione e lega del ciclismo professionistico, il giro non si può svolgere. La stessa cosa vale anche per l’ex giro di Sicilia in programma dal 9 al 12 di aprile, ora diventato giro d’Abruzzo annunciato da Rcs. I premi o la fidejussione bancaria irrevocabili sono stati depositati? Con questi dirigenti del male, il ciclismo, non potrà mai avere un futuro”, sottolinea Moreno Argentin.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.