E’ ufficiale, il Giro della Provincia di Reggio Calabria slitta a luglio | DETTAGLI

StrettoWeb

Il Giro della Provincia di Reggio Calabria nella sua edizione 2024 non si correrà il 7 aprile, come programmato in un primo momento. Ma lo svolgimento della storica classica del Sud è confermato: si terrà in piena estate, intorno a metà luglio. Per la conferma ufficiale della data si attende l’ok dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale), che arriverà a breve. Nessun annullamento, quindi, per una corsa storica che lo scorso anno era tornata dopo 11 anni di stop regalando una giornata di grande festa all’insegna dello sport in tutta la provincia reggina, nonostante il maltempo.

Per quanto concerne le ragioni della scelta, non è stata una volontà legata alle Amministrazioni locali né tantomeno alla federazione ciclistica. La programmazione del Giro della Provincia di Reggio Calabria era stata schedulata per il 7 aprile proprio per agganciarla allo svolgimento del Giro di Sicilia, in programma dal 9 al 12 aprile. In questo modo la corsa reggina sarebbe stata molto ambita, con la partecipazione dei grandi campioni delle squadre World Tour (le migliori al mondo). RCS, però, ha cancellato il Giro di Sicilia trasformandolo nel Giro d’Abruzzo, che diventa quindi geograficamente incompatibile con Reggio Calabria. Da qui l’esigenza di trovare un’altra data che consenta lo svolgimento del giro della provincia reggina che sia compatibile con le disponibilità delle squadre e dei campioni più importanti. Il Giro della Provincia di Reggio Calabria, quindi, si correrà in pieno luglio, durante il Tour de France, e sarà una corsa particolarmente ambita per i corridori di prima fascia che non parteciperanno al Tour e che in quel periodo dell’anno avranno già nelle gambe il Giro d’Italia o staranno preparando la Vuelta di Spagna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.