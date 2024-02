Ciclismo, che flop: annullato il Giro di Sicilia, “la colpa è di Schifani”

StrettoWeb

Che sberla per la Sicilia sportiva. A poco più di un mese dall’inizio della corsa, Mauro Vegni, direttore del ciclismo di RCS, ha annunciato che il Giro di Sicilia è stato annullato. La corsa di più giorni doveva corrersi sull’isola dal 9 al 12 aprile. A fermare la corsa sarebbe un problema di soldi in quanto ci sarebbe un buco di circa 1 milione di euro. Ricordiamo che la corsa, in epoca recente, fu vinta da Vincenzo Nibali, tra i più forti corridori dell’era moderna e Vincenzo Caruso, già secondo al Giro d’Italia.

Vegni se la prende con Schifani

“Noi avevamo un accordo con loro per tre anni, poi è cambiato l’assetto regionale e cambiando i personaggi è cambiato anche l’interesse verso il Giro di Sicilia. È saltato il nome Giro di Sicilia, ma stiamo provvedendo a mettere in piedi un’altra corsa in un’altra regione“, ha detto Mauro Vegni

