Il Giro di Reggio Calabria non è autorizzato: manca l’ok di 10 Comuni per le strade, che pasticcio a tre giorni dalla gara!

Il Giro di Reggio Calabria in programma per domenica 16 aprile non si farà. A meno di clamorosi ribaltoni dell’ultima ora. La nuova edizione della gloriosa corsa ciclistica che ha coinvolto anche la nazionale italiana di ciclismo che avrebbe partecipato con il grande campione Elia Viviani non è autorizzata per il mancato nulla-osta sull’attraversamento delle strade da parte di dieci comuni coinvolti nel percorso: si tratta di Antonimina, Bagnara Calabra, Caulonia, Grotteria, Polistena, Riace, Rosarno, Siderno, Stignano e Villa San Giovanni.

La comunicazione, piombata come un fulmine a ciel sereno, è giunta pochi minuti fa a Prefettura e Questura di Reggio Calabria, all’ANAS, alla Città Metropolitana e a tutte le Amministrazioni Comunali coinvolte. Senza un immediato rimedio, la città rischia una delle più grandi brutte figure della propria storia a livello nazionale. E pensare che proprio stamani erano stati annunciati i nomi dei corridori partecipanti…

Versace: “risolveremo problemi, il Giro si farà”

Il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace ha diffuso una nota che riportiamo integralmente: “Leggo di alcune allarmanti ricostruzioni giornalistiche inerenti l’ipotesi che il Giro ciclistico della Città Metropolitana possa essere annullato o rinviato. Vorrei tranquillizzare tutti che la manifestazione sportiva non è in alcun modo in discussione. Il Giro si farà e sarà una festa per la nostra Città Metropolitana. Sono sorte in queste ore delle problematiche di natura esclusivamente burocratica, che sono inspiegabilmente diventate pubbliche, e che sono già in corso di risoluzione. E’ certo però che la gara si svolgerà regolarmente, tutti gli sportivi e gli appassionati del circuito ciclistico potranno godere di questo evento che sarà una splendida vetrina per il nostro territorio“.

Versace fa bene a tranquillizzare tutti rispetto al fatto che la corsa si farà. Meno bene fa a parlare di “allarmanti ricostruzioni giornalistiche“, quando lui stesso conferma che i problemi ci sono stati. E se c’è un documento ufficiale di un ente superiore che evidenzia testualmente “la corsa non è autorizzata” a tre giorni dal via, precisando nel contenuto che i nulla-osta mancanti sarebbero dovuti arrivare con 30 giorni di anticipo, quale sarebbe la “allarmante ricostruzione giornalistica” se non la fedele cronaca di quanto realmente accaduto? Come d’altronde confermato dallo stesso Versace? Avrebbe fatto molta più figura ad annunciare la risoluzione dei problemi senza avventurarsi nelle ormai consuete frecciate alla stampa…