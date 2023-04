Giro di Reggio Calabria, l’arrivo sul Lungomare: la vittoria di Restrepo Valencia | VIDEO

StrettoWeb

Il Giro di Reggio Calabria si è chiuso con il successo di Restrepo Valencia. Tanti i reggini assiepati nelle transenne che costeggiavano l’arrivo sul Lungomare Monumentale “Italo Falcomatà” nonostante la pioggia che ha bagnato l’arrivo.

La trepidante attesa si è sciolta in un lungo applauso per la vittoria di Restrepo Valencia in volata davanti a Tivani e Maestri. Di seguito il filmato del suo arrivo sul traguardo di Reggio Calabria.

La vittoria in volata di Jhonatan Restrepo Valencia