Catania, che disastro: l’Avellino ne fa 5, ora gli etnei rischiano

StrettoWeb

Sempre più in caduta libera, il Catania di Lucarelli, che continua nella sua parabola discendente nei risultati e nella classifica. Al netto del cammino in Coppa Italia Serie C, che ha portato fino all’ultimo atto – la finale che si giocherà contro il Padova – la squadra etnea prosegue nella striscia negativa in campionato. E così, dopo il pari interno in extremis contro il Monterosi, questa sera – nel turno infrasettimanale – ne prende addirittura 5 dall’Avellino di Pazienza, che si rilancia in graduatoria accorciando al terzo posto grazie all’apporto di diversi ex Reggina.

La partita

Nel primo tempo non c’è storia: Rocca, Gori e De Cristofaro firmano il 3-0 irpino all’intervallo. Catania totalmente confuso, ma ha un sussulto d’orgoglio ad inizio ripresa, come dimostrano le reti di Marsura e Castellini, che in tre minuti riaprono clamorosamente tutto. Non basta, però. Nel finale Russo e Liotti firmano il definitivo 5-2. Così la squadra rossoblu rischia: la classifica, infatti, rimane preoccupante. Da capire se la società a questo punto interverrà con decisioni forti.

Risultati Serie C girone C, 30ª giornata

Messina-Crotone 0-1

Avellino-Catania 5-2

Foggia-Picerno 2-0

Monopoli-Brindisi 2-1

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 61 Benevento 54 Avellino 53 Picerno 51 Taranto 50 Casertana 47 Crotone 46 Giugliano 42 Latina 41 Sorrento 40 Acr Messina 39 Audace Cerignola 39 Foggia 38 Potenza 36 Catania 35 Turris 29 Virtus Francavilla 26 Monopoli 26 Monterosi Tuscia 21 Brindisi 18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.