In Calabria arrivano le Forze Operative Terrestri dell’Esercito per la bonifica ambientale

Su disposizione della Difesa, un team del Comando delle Forze Operative Terrestri dell’Esercito si è recato oggi in Calabria presso il Sito contaminato di Interesse Nazionale (SIN) per rispondere alla richiesta del Commissario Straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito calabrese al fine di definire collaborativamente le esigenze della Struttura Commissariale e le eventuali potenzialità concorsuali della Difesa.

Il Commissario Straordinario delegato dalla Presidenza del Consiglio opera sulla base del DPCM del 14 settembre 2023 che lo autorizza ad avvalersi, tra l’altro, anche delle Forze Armate e di Polizia, per le attività connesse alla realizzazione degli interventi nel Sito contaminato di Interesse Nazionale.

Per ora è stato effettuato in Calabria un sopralluogo del Comando Forze Operative Terrestri dell’Esercito per valutare gli eventuali concorsi, necessari e urgenti, alla Struttura Commissariale per accelerare gli interventi di bonifica ambientale.

