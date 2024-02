Primo storico volo Ryanair atterrato a Reggio Calabria: arriva da Palermo, a bordo il CEO Wilson

StrettoWeb

Stavolta non c’è bisogno di utilizzare illustrazioni: il primo volo di Ryanair è atterrato ufficialmente all’Aeroporto di Reggio Calabria alle 15:26 di oggi pomeriggio. E’ la prima volta nella storia. Al momento lo ha fatto con un volo di servizio, il RYR764 proveniente da Palermo dove questa mattina la compagnia low-cost ha presentato le rotte della nuova stagione estiva dallo scalo palermitano: 41 rotte totali, inclusa una nuova per Poznan, e maggiori frequenze sulle rotte esistenti (tra cui Londra, Parigi, Vienna, Barcellona), con 5 aeromobili di base all’Aeroporto Falcone e Borsellino per un totale di 2.600 posti di lavoro solo nello scalo siciliano.

Quello di Palermo è l’impegno più importante di sempre della compagnia irlandese che sta investendo tantissimo al Sud Italia, rappresentata dal Ceo Eddie Wilson che adesso è arrivato a Reggio Calabria proprio a bordo di un volo speciale al servizio dell’amministrazione di Ryanair. Wilson è stato accolto a bordo pista dall’Amministratore Unico della Sacal Marco Franchini e dall’on. Francesco Cannizzaro (Forza Italia).

Il primo storico atterraggio di un volo Ryanair oggi all'Aeroporto di Reggio Calabria: arriva da Palermo

Domani mattina alle ore 11:00 presso la terrazza del Museo Nazionale della Magna Grecia che custodisce i Bronzi di Riace, Wilson presenterà tutte le 12 nuove rotte aeree di Ryanair dalla Calabria a partire dal 1° aprile, con particolare riferimento alla storica nuova base all’Aeroporto di Reggio Calabria da dove la compagnia low-cost praticherà 8 nuove rotte (4 nazionali e 4 internazionali). Una svolta storica, epocale per Reggio Calabria. Al punto che ancora oggi, con il primo veicolo Ryanair in pista all’Aeroporto dello Stretto, in città c’è chi non ci crede e ritiene sia tutto falso!

