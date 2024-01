Il Sindaco di Messina Basile: “con Ryanair Reggio Calabria lancia la sfida agli aeroporti siciliani, per noi è una grande occasione”

StrettoWeb

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, accoglie con entusiasmo la notizia dell’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria con una nuova base della compagnia aerea low-cost proprio all’Aeroporto dello Stretto. Il primo cittadino peloritano ai microfoni di StrettoWeb ha detto che “con questa mossa l’Aeroporto di Reggio lancia una sfida agli scali siciliani, a Catania, a Trapani, a Palermo, e lo fa strizzando l’occhiolino a Messina. Già oggi molti messinesi viaggiano tramite Reggio per Roma e Milano, adesso questi nuovi voli sono un’occasione per avvicinare ulteriormente lo scalo reggino alla nostra città”.

Basile chiarisce però che quest’occasione potrà essere sfruttata “solo se nasceranno quelle doverose sinergie necessarie nei collegamenti, perchè attraversare lo Stretto in attesa del Ponte non è facile ed è un elemento da considerare. Io da giovane ho sempre viaggiato da Reggio per Milano prendendo l’aliscafo che attraccava in un pontile malmesso nella zona dell’Aeroporto, oggi questo non è più possibile quindi credo che SACAL dovrà fare un ragionamento utile per Messina consapevole che attraendo l’utenza peloritana e non solo l’Aeroporto di Reggio avrà benefici enormi. Ai cittadini messinesi servono incentivi, non economici ma di trasporto, per raggiungere l’Aeroporto di Reggio in sicurezza e comodità. Con Franchini (amministratore unico Sacal, ndr) abbiamo già avuto interlocuzioni: sappiamo bene che l’Aeroporto di Reggio è in forte espansione, c’è un progetto importante e noi ci siamo sempre dimostrati disponibili perchè puntiamo sullo sviluppo dell’area dello Stretto che per Messina è un’occasione di sviluppo straordinaria”.

