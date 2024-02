Parte nuovo servizio di Star Bus tra Messina e l’Aeroporto di Reggio Calabria: fermata a Milazzo per le Eolie

StrettoWeb

Dopo la provincia di Reggio Calabria, collegata fin dal 2016 con l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme con un servizio di trasporto passeggeri veloce ed economicamente vantaggioso, la Star Bus dell’imprenditore bagnarese Domenico Soldano sbarca in Sicilia, e dal 1 marzo prossimo collegherà l’utenza messinese con l’aeroporto di Reggio Calabria.

In un momento in cui la società di gestione degli aeroporti calabresi, Sacal spa, e la città metropolitana di Reggio Calabria sono impegnate in un programma di potenziamento dell’aeroporto dello stretto, con un’ importante ristrutturazione e ammodernamento dell’aerostazione, e con la Regione Calabria che punta a nuovi voli e nuove rotte, anche con l’ingresso di nuovi vettori e compagnie aeree; nasce l’idea di intercettare l’utenza di Messina e provincia per fornire un servizio di trasporto e collegamento con l’aeroporto di Reggio Calabria, sul modello di servizio sperimentato con successo sulla tratta Reggio Calabria verso l’aeroporto di Lamezia Terme. Nel periodo estivo il servizio sarà esteso sino a Milazzo, affinché l’aeroporto di Reggio Calabria possa diventare un Hub turistico verso le Isole Eolie.

Il servizio verrà svolto su prenotazione e sarà garantito anche su singola richiesta. Star-bus.it fornirà a Sacal in tempo reale i dati dei viaggiatori in modo tale da garantire all’utenza messinese uno sky priority ed accelerare così il check-in in aeroporto. Questo servizio potrebbe rappresentare per l’utenza Messinese un grande vantaggio in quanto i tempi di trasporto verso l’aeroporto di Reggio Calabria sono stimati entro e non oltre 80 min totali, avendo anche priorità all’imbarco con Caronte & Tourist con il quale la Star Bus ha instaurato rapporti di partneraiato.

Il servizio verrà offerto da Star-Bus.it a “rischio d’impresa” con unico sostegno derivante dal pagamento del ticket da parte dell’utenza. Davanti all’ingresso dell’aeroporto di Reggio Calabria sarà posizionato uno stallo per carico/scarico passeggeri e stazionamento. A Messina invece i bus-navetta attenderanno gli utenti presso Piazza della Repubblica (stazione centrale FS).

L'AZIENDA

La Star-Bus.it è una azienda che opera in forma di Ditta Individuale nata nell’Aprile del 2013 grazie all’iniziativa del titolare che, vista la pluriennale e consolidata esperienza come manager commerciale di note ed affermate aziende italiane, nonché amministratore e direttore tecnico di un’ azienda nel settore di autotrasporto merci, decide di intraprendere questo cammino imprenditoriale.

L’idea nasce sin dal 2010 quando il titolare decide di trasformare un semplice pullman da turismo in un bus di super lusso e ad alta tecnologia ottenendo ottimi risultati come l’aggiudicazione del Giro d’Italia nel 2012 per la squadra LIQUIGAS, nonché numerosi altri eventi importanti di produzione RAI.

I risultati conseguiti in poco tempo incoraggiano il titolare ad investire in modo esclusivo nel settore del turismo e del noleggio con conducente. Inizialmente l’attività si è concentrata sul turismo Religioso, Scolastico e Culturale collaborando con i principali tour operator calabresi, nazionali e internazionali.

A fine 2016, una felice intuizione cambia radicalmente il futuro dell’azienda: preso atto della carenza dei servizi di trasporto che collegano la provincia di Reggio Calabria con l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, nasce l’idea di offrire un servizio di trasporto passeggeri veloce, affidabile ed economicamente vantaggioso. In un arco temporale di circa 6 anni dall’avvio del progetto, la Star-bus.it diventa azienda leader nel settore, considerato che solo nel 2022 sono stati trasportati quasi 55.000 passeggeri con un trend di crescita di circa il 30% nel 2023.

Il servizio funziona “su prenotazione” ed è garantito h24 con copertura del 98% dei voli. L’azienda, nel tempo, si è dotata di una struttura organizzativa adeguata per offrire un servizio di qualità ed efficienza e precisamente di una flotta di 12 automezzi adibiti al servizio trasporto e un call center dedicato.

Nello specifico, il parco macchine è composto da: 1 auto di rappresentanza Maserati ghibli, per servizi di trasporto esclusivi, 1 van 9 posti, 6 minibus 17 posti, 1 autobus 29 posti, 1 autobus 34 posti, 1 autobus 41 posti, 1 autobus 53 posti. La gestione della flotta è sotto la direzione del titolare che gestisce e coordina 12 autisti, assunti regolarmente.

Tutti gli automezzi sono dotati dei principali comfort, tra cui prese per la ricarica dei cellulari e monitor dove vengono proiettate immagini che pubblicizzano le località turistico ricettive e le relative offerte enogastronomiche. Per rafforzare ulteriormente la flotta, sono in arrivo 3 autobus rispettivamente di 17, 34 e 53 posti.

Per quanto riguarda il call center che funziona anche da centrale operativa, il personale gestisce le prenotazioni, l’assistenza al cliente e agli autisti. In atto la pianta organica è composta da 5 risorse assunte a tempo indeterminato e altre unità di supporto stagionali.

Completa la struttura organizzativa 1 risorsa dedicata all’ attività amministrativa e di contabilità. La sede legate e operativa dell’attività è a Bagnara Calabra, mentre la rimessa automezzi si trova vicino lo svincolo A2 Gallico – Reggio Calabria.

Star-Bus.it è inoltre socio: – della rete di imprese “ Calabria Shuttle Holiday “, che accomuna 5 operatori del settore che offrono servizi turistici e di trasporto intermodale su tutto il territorio calabrese. La rete di imprese è certificata ISO 14001, ed a breve lo saranno tutte le singole imprese partecipanti; – del Consorzio Nazionale Malpensa, che accomuna oltre 300 aziende del settore.

