Ryanair a Reggio Calabria è già record: è stato il volo più visto al mondo!

Oggi è una giornata storica per Reggio Calabria, antipasto di un’altra altrettanto storica, quella di domani. Il riferimento è ovviamente all’arrivo di Ryanair all’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”, avvenuto nel pomeriggio di oggi. Domani mattina si terrà la conferenza stampa per presentare le otto nuove rotte (quattro nazionali e quattro internazionali) che rilanceranno lo scalo reggino dopo anni bui.

La “squadra” della compagnia irlandese, capeggiata dal CEO Wilson, è arrivata sullo Stretto da Palermo, con un volo di servizio – il RYR764 – dove questa mattina ha presentato le rotte estive da e per l’Aeroporto “Falcone e Borsellino”. Il volo, nonostante le brevissime distanze, è entrato nei record. Non solo per le vicinissime distanze (ovviamente non sarà mai un volo di linea, ma oggi ha sorvolato i cieli in via del tutto eccezionale, per l’occasione), ma anche perché è stato il volo più visto al mondo. Questo, secondo i dati in tempo reale del sito specializzato Flightradar, che monitora i dati sugli utenti durante i voli di tutto il pianeta.

Va precisato che in quel momento l’utenza attiva in tempo reale su quel volo non era eccezionale, vista la presenza di poco più di un migliaio di persone circa. Gli ingressi sul sito aumentano in caso di voli importanti, con capi di Stato a bordo o in caso di dirottamenti o incidenti. Evidentemente, nel primo pomeriggio odierno la situazione era abbastanza tranquilla a livello internazionale. Nonostante ciò, la curiosità si è comunque spostata verso quello che era il volo più importante, evidentemente, anche per un fatto storico.

Volo Palermo-Reggio Calabria di Ryanair: nessuna riattaccata. Ecco perché è durato circa un’ora

Piccola curiosità sullo spostamento da Palermo a Reggio Calabria: il volo è durato circa un’ora, nonostante le brevissime distanze, e c’è anche chi ha ipotizzato una riattaccata per via delle condizioni meteo. Non è così, in realtà. Come si può vedere nel grafico in basso, l’aereo, arrivato subito sullo Stretto, ha poi effettuato vari giri. Il motivo è presto detto: un breve giro panoramico per mostrare al CEO Wilson lo Stretto dall’alto e l’utenza di Reggio Calabria e Messina, quella più interessata dai voli che partiranno da aprile dal “Tito Minniti”.

