Ryanair all’Aeroporto di Reggio Calabria, ci siamo: domani al Museo dei Bronzi la conferenza ufficiale

Ci siamo. Domani, giovedì 15 febbraio, presso la Terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (piazza Giuseppe De Nava 26), si terrà l’attesa conferenza stampa in il Ceo di Ryanair DAC, Eddie Wilson e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto annunceranno le nuove rotte che la compagnia aerea irlandese attiverà in Calabria dalla prossima summer season 2024. Tra queste ci saranno le nuove otto rotte aeree che la compagnia irlandese low-cost praticherà dal 1° aprile da Reggio Calabria, che diventerà un nuovo hub di Ryanair, e anche le nuove rotte da Lamezia Terme.

Si tratta di un evento epocale per l’Aeroporto di Reggio Calabria: le nuove otto rotte praticate da Ryanair si aggiungeranno alle tratte con Roma e Milano già garantite da ITA. A partire da aprile, e cioè tra un mese e mezzo, da Reggio Calabria si potrà volare verso 10 differenti destinazioni: 6 nazionali e 4 internazionali. C’è grande attesa per conoscere le destinazioni che collegheranno l’Aeroporto al resto d’Italia e alle grandi città europee.

La conferenza stampa sarà anche l’occasione per avere contezza dello stato di avanzamento dei lavori di ammodernamento e riqualificazione dello scalo, iniziati nei mesi scorsi e finanziati con l’emendamento Cannizzaro che ha portato in dote 25 milioni di euro. In questi giorni si percepisce l’orgoglio del deputato di Forza Italia per aver contribuito, insieme al Presidente Occhiuto, a scrivere questa importante pagina nella storia della città.

